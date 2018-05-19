Летевший из Москвы самолёт вернулся во Внуково на одном двигателе

Борт авиакомпании «Победа» не долетел до Астрахани из-за отказавшего двигателя. В столице самолёт приземлился с одним работающим двигателем.

По данным онлайн-табло аэропорта Внуково, девятнадцатого мая рейс ДР 163 вылетел из Москвы в 7:15 утра. В Астрахани он должен был приземлиться через два часа. "Боинг 737-800" преодолел половину пути, когда экипаж заметил неполадки в работе правого двигателя. В авиакомпании «Победа» «Фонтанке» пояснили, что из-за поломки командир корабля принял решение вернуться в столицу.

Судя по маршруту авиалайнера на ресурсе Flightradar24, двигатель отказал в небе над Волгоградской областью. Самолёт развернулся в районе хутора Шемякинский и долетел до Внуково на одном работающем двигателе. Посадка во Внуково прошла успешно. В «Победе» рассказали, что подобный случай – первый в практике авиакомпании. До этого проблем с двигателями за всё время полётов не было. В Астрахань пассажиров в 9:40 отправили резервным бортом.