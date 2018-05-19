Опубликованы кадры выхода «Урагана» на испытания в Ладожское озеро
Малый ракетный корабль проекта 22800 «Ураган» петербургского судостроительного завода «Пелла» приступил к первому этапу заводских ходовых испытаний в Ладожском озере. Видео 19 мая показал телеканал «Звезда».
На испытаниях проверят характеристики и функционирование двигательных установок, системы навигации, связи и радиотехнического вооружения. Также протестируют работу бортового палубного оборудования, включая штатные швартовные устройства.
Корабли проекта 22800, спроектированы центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз». Они имеют водоизмещение почти 800 тонн, скорость хода составляет более 30 узлов. Корабли оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и новейшими артиллерийскими комплексами.
Балтийский флот получит шесть подобных кораблей до 2021 года.