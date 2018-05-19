Помогите Ангелине победить лейкоз

У 13-летней Ангелины лейкоз. Девочка перенесла две пересадки костного мозга и химиотерапию. Но это не помогло. Сейчас ей требуются дорогие лекарства для проведения посттрансплантационной терапии, которые не покрываются госквотой. У родителей таких денег нет, поэтому они вынуждены обратиться за помощью.

«Фотанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Ангелина Дениско, 13 лет.

Острый миелобластный лейкоз, требуются лекарства.

Не хватает 1 592 227 руб.

«Дочка росла здоровой, хорошо училась, занималась прыжками в воду в школе олимпийского резерва. А в 2014 году у Ангелины обнаружили страшную болезнь – лейкоз. Врачи сказали, что спасти дочку может только пересадка костного мозга. Трансплантацию провели в 2015 году от неродственного донора. Оплатить дорогие лекарства, которые были необходимы Ангелине после пересадки, помогли читатели Русфонда. Мы бесконечно благодарны каждому из вас!

Донорские клетки прижились, и мы так надеялись, что победили болезнь. Но через год произошел тяжелый рецидив. Ангелина мужественно прошла химиотерапию, ей ввели донорские лимфоциты. Однако этого оказалось недостаточно, лейкоз прогрессировал. В марте дочке провели вторую пересадку костного мозга, на этот раз донором стал ее папа. Но из-за слабого иммунитета уже на третий день начались осложнения: воспаление поразило слизистую рта и кишечника. Ангелина не может сама есть, резко похудела, совсем ослабла. При росте 149 сантиметров она весит всего 25 килограммов. Дочка получает пищу через зонд, с трудом встает с постели, передвигается только на коляске. Сейчас, чтобы справиться с осложнениями, Ангелине нужна мощная противоинфекционная терапия. Но лекарства стоят огромных денег, мне не собрать такую сумму. Умоляю, помогите, спасите дочь!» Александра Дениско, Санкт-Петербург.

Заведующая отделением НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой Олеся Паина (Санкт-Петербург):

«Для проведения посттрансплантационной терапии Ангелине жизненно необходимы иммуномоделирующие и противоинфекционные препараты, которые стоят дорого, госквотой не покрываются».

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тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".