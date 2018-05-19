В Петербурге налётчик на салон связи поддержал акцию «На работу на велосипеде»

Петербуржцы накануне в очередной раз присоединились к всероссийской акции «На работу на велосипеде». Нарушителям закона призыв пересесть на двухколесный транспорт тоже не чужд, что и продемонстрировал опустошивший сотовый салон велосипедист.

Как стало известно «Фонтанке», 18 мая преступник навестил «МТС» на Типанова за пару минут до восьми вечера. Недобрые намерения подсказало закрытое маской лицо, доказательством стал наставленный на продавца пистолет. Спорить с вооруженным клиентом сотрудник магазина не стал и быстро отдал ключи от сейфа, в котором лежали 180 тысяч рублей. Налетчик оставил его пустым.

В разговоре с полицией Московского района продавец описал выделяющиеся на фоне черной одежды кроссовки, упомянул маску, перчатки и отметил, что налётчик загрузил добычу на велосипед и уехал в сторону Фрунзенского района.

Возбуждено уголовное дело о разбое.