Финляндия на ПМЭФ будет продвигать чистые технологии и переработку

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) официальную делегацию Суоми, в которую войдёт 10 — 15 членов, возглавит министр экономического развития Мика Линтиля. Об этом «Фонтанке» 19 мая рассказали в Посольстве Финляндии в России. В ПМЭФ также примут участие посол Микко Хаутала и генеральный консул Анне Ламмила. Других представителей, в том числе финского бизнеса, будет примерно 50.



«Наша цель на Петербургском экономическом форуме — содействие финско-российским двусторонним экономическим отношениям и углубление сотрудничества, особенно в таких областях, как биоэкономика и циркулярная экономика. Эти области связаны в том числе с развитием новых материалов и использованием переработанных материалов», — пояснил посол Финляндии в Москве Микко Хаутала.



По словам посла, несмотря на экономическую ситуацию и международную политическую обстановку, у финнов осторожно-оптимистичные ожидания от развития экономики и торговли в этом году.



«Финский экспорт в Россию продолжает расти в этом году, хотя и очень незначительно. Также отрадно, что финские компании инвестировали в свои производственные мощности в России. Примером таких инвестиций может служить, например, приобретение Fortum [компании Uniper. — Прим. ред.] и вложения лесопромышленной компании UPM в фанерный завод в Чудово», — замечает Хаутала. На вопрос «Фонтанки» о негативных моментах для российско-финского экономического сотрудничества глава посольства назвал рост торгового протекционизма. «Мы защищаем свободную торговлю, и мы хотим внести свой вклад в устранение торговых барьеров, ведь международная торговля и хорошие экономические отношения пошли бы на пользу обеим сторонам»



Финны видят большой потенциал в области управления отходами и связанными с этим технологиями и готовы предложить свой опыт в совместных проектах.



По данным налоговой службы РФ, в России работает примерно 900 компаний с участием финского капитала.

ПМЭФ будет проходить с 24 по 26 мая.