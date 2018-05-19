В Москве за сутки выпало более 40 процентов месячной нормы осадков

За минувшие сутки в Москве выпало более 40% месячной нормы осадков. Об этом 19 мая сообщил в Facebook Центр погоды «Фобос».

Базовая метеостанция на ВДНХ зафиксировала 21 мм осадков, что составляет 41% от месячной нормы.

19 мая в столице выпадет еще до 10 мм осадков, это около 20% месячной нормы и эквивалентно ведру воды на каждый квадратный метр улиц. Температура воздуха не превысит 18 – 20 градусов в городе и 16 – 21 градуса по области.

Напомним, 18 мая сильнейший ливень накрыл столичный регион и уже подбирается к Петербургу.