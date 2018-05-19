Порошенко поделился планами использования Крымского моста

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что мост через Керченский пролив Киев планирует «использовать для связей с Кубанью». Об этом украинский политик рассказал 19 мая в ходе выступления на мероприятии, приуроченном ко Дню борьбы за права крымско-татарского народа и Дню памяти жертв геноцида крымско-татарского народа, которое состоялось на Софийской площади в Киеве.

Как пишет РБК, Порошенко в очередной раз заметил, что россиянам эта конструкция, по его мнению, может «пригодиться как дорога для отступления». «А Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует мост для связей с Кубанью, где, кстати, живет также большое количество украинцев», — заявил политик.

Россию в ходе выступления президент Украины также обвинил в вытеснении с территории Крыма «крымских татар и этнических украинцев». «Этноцид, запрет меджлиса крымско-татарского народа (в России эта организация признана экстремистской и запрещена. — Прим. ред.), притеснения сознательных украинцев и крымских татар, постоянные обыски, запугивания, физическое и психологическое давление, аресты, бесследное исчезновение людей — все это современные будни Крыма», — подчеркнул глава государства.

Ранее на своей странице в Facebook Порошенко уже говорил о том, что Крымский мост «обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать Крым». На полуострове в ответ на слова президента Украины призвали «помимо Конвенции ООН по морскому праву соблюдать иные нормы международного права».

Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто днем 15 мая. В церемонии принимал участие президент России Владимир Путин. Он проехал по мосту во главе колонны строительной техники за рулем «КамАЗа». Строительство конструкции велось с февраля 2016 года.