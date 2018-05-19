Американские бомбардировщики перестали летать над Северной Кореей

США, Южная Корея и Япония договорились изменить намеченный полет двух американских бомбардировщиков B-52, чтобы они не пролетали над Корейским полуостровом. Решение было принято после угроз Пхеньяна отменить саммит с США — КНДР из-за военных учений, которые Вашингтон проводит совместно с Сеулом.

Как 19 мая сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN, самолеты летают над Кореей несколько лет, их миссии не включены в военные учения. Военные проводят наблюдения в регионе.

Источники предположили, что маршруты бомбардировщиков изменили, чтобы не позволить Северной Корее обвинить США в провокационном поведении.

Ранее северокорейские власти заявили, что могут пересмотреть свое участие в саммите, если Вашингтон будет требовать отказаться от ядерного оружия в одностороннем порядке. Кроме того, Пхеньян обеспокоился учениями в Южной Корее, которые идут с середины апреля, и прервал переговоры с Сеулом на высшем уровне.