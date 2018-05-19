На западе Украины нашли «припасённый для провокаций» арсенал ФСБ

Оперативники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с боеприпасами в закарпатском Ужгороде в ночь на 18 мая. Губернатор Закарпатья заявил, что гранаты припрятали российские спецслужбы, не теряющие надежду повторить донбасский сценарий на границе с Евросоюзом.

Как сказано в заявлении главы Закарпатской областной администрации Геннадия Москаля, в микрорайоне Радванка были спрятаны двадцать две ручные противопехотные гранаты РГД-5 с запалами и четыре реактивных противотанковых гранатомёта РПГ-22. Все вооружение он назвал исправным и готовым к использованию.

«Изъятые оружие с боеприпасами имеют прямое отношение к 5 разведуправлению ФСБ России, которое работает в странах бывшего СССР», – проинформировал Москаль. Когда был заложен тайник, он не уточнил, но рассказал, что вооружение «припасли для провокации, которую Федеральная служба безопасности готовит годами». Отметим, 5-я служба ФСБ – служба оперативной информации и международных связей, в том числе, как писали в СМИ, отвечает за контрразведку в Донецкой и Луганской народных республиках. Геннадий Москаль в 2014-2015 годах был председателем Луганской областной государственной администрации.

Москаль подчеркнул, что российские спецслужбы предыдущие спецоперации провалили, но надежду расшатать ситуацию не теряют. Он уверен, что Россия намерена «повторить донбасский сценарий в самой западной области Украины на границе с Евросоюзом».