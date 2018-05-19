На борту упавшего на Кубе самолета россиян не было

На борту Boeing 737, который разбился при взлете из аэропорта Гаваны, россиян не было. Об этом 18 мая заявили в посольстве РФ в республике Куба.

В официальном Twitter-аккаунте посольства появилось сообщение: «По информации, полученной от официальных кубинских властей, граждан России на борту разбившегося самолета не было». Напомним, всего на борту самолета, по предварительной информации, находились 104 человека. По сообщениям в местных СМИ, трое из них выжили при катастрофе, однако один из выживших скончался в больнице.

По информации, полученной от официальных кубинских властей, граждан России на борту разбившегося самолета не было. — Посольство России (@EmbRusCuba) 18 мая 2018 г.

Самолет Boeing 737 выполнял внутренний кубинский рейс из Гаваны в город Ольгин. По предварительной информации, он упал на сельскохозяйственные поля. На место происшествия прибыл президент страны Мигель Диас-Канель.