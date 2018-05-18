В МИДе довольны лечением Скрипаля, но опасаются за его свободу

Посольство России в Великобритании прокомментировало информацию о выписке из больницы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и раскритиковали Лондон за молчание.

Как сказано в сообщении диппредставительства, о том, что постоянное внимание врачей Скрипалю не требуется, сотрудники посольства узнали 18 мая из средств массовой информации. Официальные власти Лондона такое «важное событие в жизни наших граждан» посольству России напрямую не подтвердили.

Ответ пресс-секретаря Посольства на вопрос СМИ о выписке Сергея Скрипаля из больницыhttps://t.co/3zmYw1X3QR pic.twitter.com/kdpzmw7nVR — Посольство России (@RussianEmbassyR) 18 мая 2018 г.

«Мы удовлетворены тем, что лечение Сергея Скрипаля было успешным и привело к его выписке из больницы. Желаем ему полного выздоровления», – говорится в сообщении. Ранее здоровья выписавшемуся Скрипалю пожелал президент России Владимир Путин.

При этом из-за отсутствия прямого общения с британской стороной в России продолжают беспокоиться за свободу Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Невозможность лично убедиться в улучшении их самочувствия заставляет задуматься о насильственном удержании или даже о похищении. Подобные подозрения в посольстве высказывают не впервые. Так, об этом говорили после отказа Юлиии Скрипаль от общения с российскими дипломатами. Подозрительным посчитали, что подобное заявление за неё сделал Скотланд Ярд.