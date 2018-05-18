В МИДе довольны лечением Скрипаля, но опасаются за его свободу
Посольство России в Великобритании прокомментировало информацию о выписке из больницы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и раскритиковали Лондон за молчание.
Как сказано в сообщении диппредставительства, о том, что постоянное внимание врачей Скрипалю не требуется, сотрудники посольства узнали 18 мая из средств массовой информации. Официальные власти Лондона такое «важное событие в жизни наших граждан» посольству России напрямую не подтвердили.
Ответ пресс-секретаря Посольства на вопрос СМИ о выписке Сергея Скрипаля из больницыhttps://t.co/3zmYw1X3QR pic.twitter.com/kdpzmw7nVR— Посольство России (@RussianEmbassyR) 18 мая 2018 г.
«Мы удовлетворены тем, что лечение Сергея Скрипаля было успешным и привело к его выписке из больницы. Желаем ему полного выздоровления», – говорится в сообщении. Ранее здоровья выписавшемуся Скрипалю пожелал президент России Владимир Путин.
При этом из-за отсутствия прямого общения с британской стороной в России продолжают беспокоиться за свободу Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Невозможность лично убедиться в улучшении их самочувствия заставляет задуматься о насильственном удержании или даже о похищении. Подобные подозрения в посольстве высказывают не впервые. Так, об этом говорили после отказа Юлиии Скрипаль от общения с российскими дипломатами. Подозрительным посчитали, что подобное заявление за неё сделал Скотланд Ярд.
Справка:
Напомним, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в Солсбери 4 марта. Около месяца за их жизнь и здоровье боролись врачи. Власти Великобритании сочли, что к покушению на Скрипалей причастна Россия, так как вещество группы «Новичок», которым, предположительно, они были отравлены, было разработано советскими химиками. Это привело к новой волне санкций в отношении России. Президент Чехии Милош Земан рассказал, что яд производился и в его стране.
Дочь Скрипаля выписали из больницы еще в апреле.