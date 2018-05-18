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18.05.2018 23:20

В США создали робота-альбатроса, который летает и плавает

Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) сконструировали робота-альбатроса, который может и летать, и плавать.

Об этом 18 мая пишет издание N+1 со ссылкой на MIT News. По сути, речь идет о гибриде планера и лодки, который может достигать скорости в 20 узлов (37 км/ч). Причем скорость ветра ему нужна вдвое меньшая, чем настоящему альбатросу. 

news.mit.edu

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Новый робот-птица использует принцип динамического полета (использует разницу между скоростью ветра на различной высоте, чтобы набрать энергию, «многократно пересекая границы между быстрыми и медленными воздушными слоями»). Благодаря этому механический альбатрос сможет передвигаться на большие расстояния как по воздуху, так и по воде. Его можно будет использовать для мониторинга мирового океана.

The UNAv, a wind-powered UAV for ocean monitoring: performance, control and validation from Gabriel Bousquet on Vimeo.

Размах крыла у робота примерно такой же, как у среднего альбатроса — около трех метров. Робот оснащен  GPS-трекером, инерциальными датчиками, автопилотом и ультразвуком для отслеживания высоты полета. При этом вся конструкция весит всего 2,7 кг.

«Мы обнаружили, что при слабом ветре он сможет путешествовать примерно в 3-10 раз быстрее, чем средняя парусная лодка, и ему нужна будет наполовину меньшая скорость ветра, чем альбатросу, чтобы достичь скорости в 20 узлов», — заявил один из создателей робота Габриэль Буске. Прототип успешно испытали еще в 2016 году.


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