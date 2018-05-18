Один из выживших при крушении самолета на Кубе скончался в больнице

Один из выживших после катастрофы Boeing 737 на Кубе скончался в больнице. Об этом 18 мая сообщает Reuters со ссылкой на представителей больницы в Гаване.

Источник агентства уточнил, что пострадавший скончался «от ожогов и других травм». Напомним, ранее в СМИ сообщали, что после крушения самолета на Кубе выжили трое человек. Состояние еще двух выживших оценивается как крайне тяжелое. Всего на борту находились 104 человека, самолет выполнял внутренний кубинский рейс из Гаваны в город Ольгин. Boeing 737 разбился почти сразу после взлета из аэропорта Гаваны. По предварительной информации, он упал на сельскохозяйственные поля. На место происшествия прибыл президент страны Мигель Диас-Канель.

У посольство России на Кубе пока нет информации о том, были ли россияне на борту разбившегося самолета.