Умер петербуржец, придумавший четверостишия-«пирожки»

Создатель малого поэтического жанра, получившего название «пирожки», скончался в возрасте 46 лет. О смерти Владислава Кунгурова 18 мая пишет сообщество «Пирожки+» в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, сегодня ушел из жизни Владислав Кунгуров — человек, который придумал пирожки», – говорится в сообщении. Причины смерти не уточняются, но подписчики отмечают, что ранее в группах собирали деньги на его лечение. Знакомые с Кунгуровым добавляют, что он был болен диабетом. Память автора почтили в придуманном им жанре.

От нас ушел в средине мая

Один хороший человек

Мы в память пирожки слагаем

Потом не в рифму помолчим.

«Пирожки» – это четверостишия, написанные четырехстопным ямбом, строчными буквами, без знаков препинания и рифмы. Больше всего ценится смысл и остроумие, правила орфографии соблюдать не обязательно. Первым стихотворения в таком стиле в 2003 году опубликовал Владислав Кунгуров. После этого жанр получил широкое распространение, преимущественно в Интернете.