СМИ: После крушения самолета на Кубе выжили трое человек

Три пассажира выжили после того, как в Гаване разбился самолет Boeing-737. Об этом 18 мая сообщает местное издание Granma.

По его информации, трое человек находятся в критическом состоянии, они уже госпитализированы. Как ранее сообщали в СМИ, всего на борту были 104 человека. У посольства России на Кубе нет информации о том, были ли среди пассажиров россияне. Официальных данных о погибших и пострадавших пока не было. На место крушения прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель и другие высшие чиновники страны. Напомним, самолет Boeing-737 выполнял внутренний рейс из Гаваны в город Ольгин, он разбился на взлете.