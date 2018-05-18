Марокканская саранча вызвала ЧС на Ставрополье

В Ставропольском крае введен режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия мароккской (также называется «марокканской») саранчи.

Об этом 18 мая сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Там уточнили, что сильнее всего поражены три района — Арзгирский, Левокумский и Нефтекумский. Повреждены озимая пшеница и кормовые культуры, ущерб уже превысил 5 млн рублей. Специалисты уже обследовали 223 тыс. га посевов, вредителей обнаружили более чем на 90,9 тыс. га. Обработали реагентами пока только 13,2 тыс. га. Всего в борьбе с саранчой задействовано 30 единиц наземной техники и 6 авиабортов.

Напомним, в январе 2018-го в министерстве сельского хозяйства предупредили, что саранча может вызвать позор на чемпионате мира по футболу-2018. Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев тогда заявил: «С саранчой мы худо-бедно бороться научились, но в этом году как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой. У нас футбол будет проходить, весь мир к нам приедет, футбольные поля зеленые, саранча любит, где зелени много. Как бы не прилетела на место, где в футбол играть будут».