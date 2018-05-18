Центр имени В. А. Алмазова снова пробует достроить научно-клинический комплекс

Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова снова объявил аукцион на достройку научно-клинического комплекса на Заповедной улице. С последнего раза сумма контракта выросла на полмиллиарда.

Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок 18 мая. Как и раньше, речь идет о достройке в два этапа. Первый включает лечебно-диагностический корпус на 150 коек, 12 коек пробуждения и 48 коек реанимации, энергоблок, кислородно-газификационную станцию, блочно-контейнерные автоматизированные электростанции и дизельную генераторную станцию. Второй — комплекс на 180 коек с блоком водолечения, патологоанатомический корпус, паркинг и контрольно-пропускной пункт. Сроки строительства — 2018-2022 годы, максимальная стоимость — 5,34 млрд рублей.

Это не первый аналогичный конкурс. В последний раз центр объявлял аукцион в ноябре прошлого года за 4,8 млрд рублей. Единственную заявку ПАО «Корпорация «Монтажспецстрой» признали не соответствующей требованиям. Предыдущую закупку за 6,8 млрд отменили в связи с предписанием Федеральной антимонопольной службы.