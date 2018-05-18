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18.05.2018 21:07

Задержанный на акции «Он нам не царь» просит наказать распустившую руки полицию

Освободившийся из-под ареста за участие в несанкционированной акции петербуржец Максим Хмыров попросил разобраться с немотивированной агрессией полиции. Бороться с ОМОНом он не пытался, но отсутствие сопротивления бойцов не смягчило. 

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Максим Камакин 18 мая, жалоба на неправомерные действия должностных лиц при задержании его подзащитного два дня назад была передана на рассмотрение в Следственный комитет по Петербургу. О том, как происходило его общение с сотрудниками правоохранительных органов, Хмыров дал подробное объяснение под роспись. 

Он уверяет, что его планы на 5 мая борьбу с царизмом не включали, но к сторонникам Навального его привели транспортные проблемы. Хмыров рассказал, что целью субботнего визита на Невский был магазин оптики, после он собирался уехать из центра, но от «Маяковской» его оттеснил ОМОН, а от «Гостиного двора» – толпа. Дальше вело уже любопытство, и в саду возле Зимнего дворца он оказался около половины шестого и застал массовые задержания. Отмечает, что вошедшие в раж омоновцы в догонялки с участниками акции не играли, а хватали интересующихся, прохожих и тех, кто попыток к сопротивлению не делал: «Хватали и избивали». В результате и сам попал под руку. 

«На меня напали двое омоновцев, ударили ногой по ноге, после чего заломили руки, схватили за волосы и потащили к автозаку. Во время того, как в таком положении меня тащили, один из омоновцев вывернул мне ухо», – сообщил Хмыров и подчеркнул, что вырваться из цепких рук конвоирующих не пытался. 

Доставлению в 18-й отдел предшествовало пребывание в автозаке, который стараниями полиции больше напоминал маршрутку в час пик. Претензий к условиям на Петрозаводской нет, хотя, как рассказал адвокат, комфортной ночёвку не назвать: кровати кому-то достались, но были и те, кто ждал суда с одним одеялом. 

За участие в несанкционированном митинге Хмырова наказали на десять тысяч рублей, за неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов арестовали на семь суток. Обжаловать неповиновение запись в протоколе о добровольной прогулке до автозака не помогла, чеки из магазина случайность пребывания в толпе митингующих не подтвердили. Теперь петербуржец просит наказать перестаравшихся с силовым воздействием правоохранителей.

Напомним, разгоняя демонстрантов 5 мая, сотрудники правопорядка не нежничали. К автозакам тащили не только за волосы: задержанных носили на руках, волокли по земле и активно торопили дубинками. Ими же отгоняли тех, кто пытался отстоять попавшихся полиции. Со стороны последних без жертв тоже не обошлось: младший сержант потерял зуб. Якобы ударивший его участник акции арестован по уголовному делу.

Справка:

Акции «Он нам не царь» прошли более чем в 90 российских городах. Протест был приурочен к инаугурации президента, которая состоится 7 мая. В Петербурге участие, по официальным данным, приняли две тысячи человек. Каждый десятый — опять же — по официальным данным — был задержан.


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