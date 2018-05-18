Бендеровец проверяется на причастность к сексуальным нападениям в Петербурге

Задержанный после надругательства над студенткой Сергей Новоселов подозревается еще в одном нападении в ту же ночь. Правоохранители допускают серийность и просят приглядеться к фотографии.

Как стало известно «Фонтанке», 58-летний уроженец молдавского города Бендеры был задержан сотрудниками уголовного розыска Выборгского УМВД после многочасовых просмотров камер уличного наблюдения и четырех бессонных ночей. Активность оперативники черпали в изощренных нападениях на жительниц, а сложности добавляло отсутствие схожего по приметам мужчины среди районного контингента.

Первое нападение плотный мужчина с прической «ёжик» совершил в час ночи 14 мая на Выборгском шоссе. Камера запомнила удар в живот шестнадцатилетней студентке и ее проводы в угол двора. Девушку госпитализировали с ножевым ранением и признаками надругательства.

Через час тот же, судя по описанию, человек был замечен у седьмого дома на улице Сикейроса. Он подошел к женщине. За спиной держал нож. Жертва своим спасением обязана соседке, которая вывела двух крупных собак на ночную прогулку и своим появлением из подъезда спугнула агрессора.

К 18 мая в уголовном розыске уже знали, что подозреваемый оказался в Выборгском районе случайно. Его ареал обитания — город Отрадное Ленинградской области, за покупками он доезжает на маршрутке до конечной станции зеленой ветки метро. Сегодня в магазине «Фамилия» в Рыбацком оперативники задержали Новоселова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера» и готовит ходатайство об аресте подозреваемого.

Сергей Новоселов ранее привлекался за сексуальное преступление, был приговорен городским судом Бендер к длительному сроку, освободился летом 2013 года.

Полиция не исключает, что Новоселова вспомнят и другие женщины Петербурга, они могут связаться с Выборгским УМВД по телефону дежурной части 8 (812) 542-02-02.