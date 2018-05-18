На Кубе потерпел крушение самолет, на борту были более 100 человек

Вскоре после взлета из аэропорта Гаваны разбился самолет Boeing-737. Как сообщает 18 мая Reuters, на борту находились 104 человека.

Это был внутренний кубинский рейс, самолет направлялся в город Ольгин, пишут местные СМИ. На борту могли находиться туристы. У посольства России на Кубе пока нет сведений о том, были ли среди них россияне.