На Кубе потерпел крушение самолет, на борту были более 100 человек
Вскоре после взлета из аэропорта Гаваны разбился самолет Boeing-737. Как сообщает 18 мая Reuters, на борту находились 104 человека.
Это был внутренний кубинский рейс, самолет направлялся в город Ольгин, пишут местные СМИ. На борту могли находиться туристы. У посольства России на Кубе пока нет сведений о том, были ли среди них россияне.
Foto por @CesarMorenoH pic.twitter.com/XDtDZaS1ks— Jared López Alvarez (@JaredLopezPA) 18 мая 2018 г.