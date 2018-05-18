По новому делу Пирумова арестован глава ГК «Роспан»
Басманный суд Москвы отправил под стражу руководителя группы компаний «Роспан». Никите Колесникову предъявлены 450 миллионов, которые, по версии следствия он вместе с подельниками похитил на подрядах Эрмитажа.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе столичного суда, 18 мая ходатайство следствия об аресте Колесникова было удовлетворено. Обвиняемый в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой, отправлен в следственный изолятор до 16 июля. Ранее аналогичную меру пресечения на тот же срок избрали для бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, которому также предъявили мошенничество с авансом, выделенным на строительство фондохранилища в Приморском районе Петербурга.
Контракт на фондохранилище был заключен в 2015 году с входящей в группу «Роспан» фирмой «Мехстройтранс». Подрядчик получил 916 млн рублей аванса, но работы встали вскоре после старта. В прошлом году Эрмитаж расторг контракт, но неистраченные 856 млн аванса вернуть не смог. Часть денег, как сообщили в самом музее, «Мехстройтранс» перевела на счета подконтрольных Колесникову компаний. Следственный комитет называет минимальной похищенной суммой 450 млн. Колесникова и Пирумова задержали в Москве накануне.
Справка:
Впервые замминистра культуры Григорий Пирумов и предприниматель Никита Колесников были задержаны в марте 2016 году по многоэпизодному делу о мошенничестве при реконструкции и строительстве объектов культурного наследия. Как установил суд, Колесников со своими фирмами «заходил» в тендеры Минкульта и подведомственных ему учреждений, получал деньги будто бы за выполненные работы, обналичивал миллионы и делился. Долю имели Пирумов как покровитель схемы, начальник имущественного департамента Минкульта Борис Мазо и другие деятели от культуры. Летом-осенью 2017 года после мягких приговоров участники дела реставраторов вышли на свободу.