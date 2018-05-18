По новому делу Пирумова арестован глава ГК «Роспан»

Басманный суд Москвы отправил под стражу руководителя группы компаний «Роспан». Никите Колесникову предъявлены 450 миллионов, которые, по версии следствия он вместе с подельниками похитил на подрядах Эрмитажа.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе столичного суда, 18 мая ходатайство следствия об аресте Колесникова было удовлетворено. Обвиняемый в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой, отправлен в следственный изолятор до 16 июля. Ранее аналогичную меру пресечения на тот же срок избрали для бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, которому также предъявили мошенничество с авансом, выделенным на строительство фондохранилища в Приморском районе Петербурга.

Контракт на фондохранилище был заключен в 2015 году с входящей в группу «Роспан» фирмой «Мехстройтранс». Подрядчик получил 916 млн рублей аванса, но работы встали вскоре после старта. В прошлом году Эрмитаж расторг контракт, но неистраченные 856 млн аванса вернуть не смог. Часть денег, как сообщили в самом музее, «Мехстройтранс» перевела на счета подконтрольных Колесникову компаний. Следственный комитет называет минимальной похищенной суммой 450 млн. Колесникова и Пирумова задержали в Москве накануне.