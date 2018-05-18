Союз журналистов Петербурга: «санкционный» закон уничтожит антикоррупционные расследования

Закон об уголовной ответственности за поддержку санкций в отношении России ставит под угрозу жанр антикоррупционных расследований. Об этом Госдуме напомнил Союз журналистов Петербурга (СЖ) и предложил не принимать проект в рекомендованной редакции.

Как следует из заявления СЖ от 18 мая, закон предусматривает в том числе ответственность за передачу сведений, которые «привели или могли привести к введению мер ограничительного характера».

Союз категорически возражает против принятия закона в настоящем виде, так как под его юрисдикцию попадают не только действия, которые способствуют введению иностранными государствами ограничительных мер в отношении России.

«Неопределенные формулировки законопроекта, по нашему мнению, потенциально ограничивают свободу журналистской деятельности и ставят под угрозу жанр журналистского антикоррупционного расследования», – резюмирует Союз журналистов Петербурга и области. – Авторы законопроекта в комментариях СМИ утверждают, что на журналистскую деятельность он не распространяется, однако применять его будут не депутаты. В итоге наказание может обрушиться на тех, кто пишет и говорит о коррупции и воровстве».

Госдума отложила назначенное на 17 мая второе чтение проекта, 23-го его обсудят на специальном заседании совета по законотворчеству. Заминку связывают с негативными оценками главы ВТБ Андрея Костина и олигарха Виктора Вексельберга, увидевших реальную опасность для российской экономики. Положительные заключения проект получил от Минюста, правительства и Верховного суда