В Нью-Йорке столкнулись два автобуса, не менее 32 человек ранены

Два пассажирских автобуса столкнулись в Нью-Йорке, в результате чего ранения получили по меньшей мере 32 человека, сообщает пожарная служба города 18 мая.

​"Пожарная охрана Нью-Йорка находится на месте аварии c участием двух пассажирских автобусов возле тоннеля Линкольна. На данный момент 32 человека получили ранения, которые не угрожают их жизни", — сообщает служба в Twitter, передает РИА Новости.

СМИ сообщают о 34 пострадавших.

СМИ сообщают, что инцидент произошел в пятницу на въезде в центральную секцию тоннеля, в одном автобусе в момент столкновения находилось 25 пассажиров, в другом – 37.

Полиция проводит расследование аварии.