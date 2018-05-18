“Фонтанка” за 60 секунд — 14—18 мая

У руководителя Северо-Западного Ростехнадзора Григория Слабикова серьезные огорчения в личной жизни. Весь его кэш вытащили на солнышко.Но сочувствуют все не ему, а его дочке, которая тоже пойдет по делу.

Мы вам так скажем: Крымский мост — не доллар, чтобы нравиться американскому госдепу.

ФСБ нашла пристойное объяснение, почему президент страны Владимир Путин не был пристёгнут, когда рулил «КамАЗом» на Крымскому мосту. Но мы-то знаем почему. Нормальные пацаны не пристегиваются и под зонтиком не ходят.

А вот байкеры попались там же не на пацанском, а на каком-то хипстерском нарушении.

Мы выяснили, сколько ваших кровных провалится в «пакет Яровой» на одной только сотовой связи. Много — и не говорите.

На КАДе в Петербурге за перестрелку задержаны 11 человек. Пистолеты были травматические, а вот дела получатся.

На Пулковской многоэтажка треснула. Эвакуировать жильцов дурака не нашлось.

«Кто боится неудач, тот ограничивает свою деятельность». Главу «МРСК Северо-Запада» Александра Летягина арестовали вслед за его подчиненными в Петербурге и Сыктывкаре. Дверь придерживает впереди идущий.

Названы самые «клещевые» места в Петербурге. Вернее, целый район.

Выборгское шоссе в Сертолово перекрыли мамы с колясками. Требовали детский сад.

Смольный заказал установку в парадных видеодомофонов нового поколения. «Двери» – крупнейший прорыв в сфере реалити со времен шоу «Окна».