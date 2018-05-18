Участников стрельбы на КАД оштрафовали на 500 рублей - за нецензурную брань

Участникам конфликта стрельба на Кольцевой автодороге Петербурга обошлась в 500 рублей и ночевку в отделе полиции. Они заплатят штрафы за то, что ругались матом.

Как сообщили 18 мая «Фонтанке» в ГУ МВД Петербурга и области, административные протоколы по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» были составлены на троих участников инцидента в Пушкинском районе.

«Их доставили в суд, который вынес решение о наказании в виде штрафа по 500 рублей каждому», – уточнили в пресс-службе ГУ МВД.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили «Фонтанке», что информация о вынесении каких-либо решений по инциденту на КАД действительности не соответствует, никого в Пушкинский суд с протоколами по 20.1 КоАП не доставляли.

По данным картотеки Пушкинского райсуда, ни одно дело по мелкому хулиганству со дня стрельбы до сегодняшнего вечера не поступало и не рассматривалось. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.1 КоАП, уполномочены рассматривать не только судьи, но и сама полиция. Подвергать нарушителей аресту она не может, но штрафовать право имеет.

По информации «Фонтанки», в отделе полиции Пушкинского района на задержанных были составлены протоколы за «нарушение общественного порядка, которое сопровождалось нецензурной бранью».

Днем 15 мая 2018 года несколько автомобилей остановились на пересечении КАД и Софийской улицы. Из них, по сообщению читателей «Фонтанки», вышло более десяти человек, в ходе драки использовалось травматическое оружие. По официальной информации, конфликт произошел между водителями трех иномарок, владелец BMW применил травматический пистолет. Пострадавших не было.

В ГУ МВД также сообщили, что у стрелка изъяты пистолет Grand Power и карабин «Вепрь», информация о них передана в подразделения лицензионно-разрешительной работы.