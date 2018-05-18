Бывший глава Всеволожского района Ленобласти Драчев возглавил Союз биатлонистов России

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев возглавил Союз биатлонистов России 18 мая. Как сообщает пресс-служба СБР, Драчев в ходе тайного голосования, состоявшегося в Тюмени, обошел своего главного конкурента – трехкратного чемпиона мира Виктора Майгурова.

Для победы нужно было набрать 2/3 голосов, а именно 39. Голосование состоялось в три этапа. В первом туре Драчев набрал 31 голос, Майгуров – 23, третий кандидат, Дмитрий Алексашин, который изначально считался техническим, – 4. Алексашин таким образом из борьбы выбыл.

Однако второй тур также не выявил победителя: Драчев набрал 36 голосов, Майгуров – 22. Победителя удалось определить лишь с третьей попытки, в которой за Драчева проголосовали 40 человек, за Майгурова – 16.

Позже Драчев сообщил, что Виктор Майгуров будет работать членом правления и отвечать за международные отношения.

Напомним, предыдущим главой СБР был Александр Кравцов. Его правление запомнилось допинговыми скандалами и из года в год ухудшающимися результатами. На прошедших в Пхенчхане Олимпийских играх российские биатлонисты впервые в истории остались вообще без медалей.

Владимир Драчев в 2013 году был назначен на должность замглавы Всеволожского район Ленобласти. С 2014 года — бывший биатлонист возглавил Всеволожский район. С 2016-го – перешел на работу депутатом Государственной думы. На его счету четыре золотых, пять серебряных и две бронзовые медали чемпионатов мира, а также серебро и бронза Олимпиады.