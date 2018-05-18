МЧС наблюдает, как горит Юнтоловский заказник

Особо охраняемая природа вспыхнула на севере Петербурга вечером 18 мая. Огонь охватил сто квадратных метров растительности Юнтоловского лесопарка.

Как сообщили в соцсетях, поднимающийся над заказником дым жители Приморского района заметили в начале седьмого вечера. Пламя увидели ближе к берегу озера Лахтинский разлив. В городском МЧС «Фонтанке» подтвердили, что заявка о пожаре на территории лесопарка поступила. Не дальше, чем в полукилометре от Шуваловского проспекта горит камыш.

Огнём охвачены сто квадратных метров, ожидается, что сухая трава прогорит быстро. Угрозы дальнейшего распространения нет, рассказали в ведомстве, уточнив, что контролируют ситуацию. На месте работают два пожарных расчёта.