МЧС наблюдает, как горит Юнтоловский заказник
Особо охраняемая природа вспыхнула на севере Петербурга вечером 18 мая. Огонь охватил сто квадратных метров растительности Юнтоловского лесопарка.
Как сообщили в соцсетях, поднимающийся над заказником дым жители Приморского района заметили в начале седьмого вечера. Пламя увидели ближе к берегу озера Лахтинский разлив. В городском МЧС «Фонтанке» подтвердили, что заявка о пожаре на территории лесопарка поступила. Не дальше, чем в полукилометре от Шуваловского проспекта горит камыш.
Огнём охвачены сто квадратных метров, ожидается, что сухая трава прогорит быстро. Угрозы дальнейшего распространения нет, рассказали в ведомстве, уточнив, что контролируют ситуацию. На месте работают два пожарных расчёта.
Справка:
Юнтоловский заказник имеет особую экологическую значимость и является местом обитания редких видов растений, гнездований и стоянок птиц. Это первая особо охраняемая природная территория Петербурга, которая занимает большую часть Лахтинского болота и акваторию залива Лахтинский Разлив. Площадь лесопарка превышает 976 гектаров.