Лавров заявил о поиске Германией компромисса с США по «Северному потоку — 2»

Германия привержена реализации проекта «Северный поток — 2», но ищет решения, которые не осложнили бы их отношения с США, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 мая.

«Германия привержена «Северному-потоку — 2». Да, они хотят найти такие решения, которые не осложняли бы их отношения с США, но, как сегодня подчеркнул президент Путин, мы понимаем эти озабоченности, мы не хотим создавать искусственные проблемы, у нас есть абсолютная уверенность, что при доброй воле со всех сторон такое решение, устраивающее всех, может быть найдено», — сказал Лавров журналистам в Сочи.

По его словам, из-за решений США в Евросоюзе начинают понимать, что руководствоваться нужно прежде всего своими интересами.

«Мне трудно за наших германских партнеров рассуждать. Всегда Германия стремилась руководствоваться своими национальными интересами, просто иногда вступала в силу так называемая евроатлантическая солидарность, солидарность в Евросоюзе и НАТО, которая очень часто опиралась на мнение агрессивного меньшинства. Сейчас, когда процессы в мировой экономике и политике становятся все менее предсказуемыми, в том числе в результате решений США, которые ревизуют ключевые многосторонние договоренности, по-моему, в Европе... осознание того, что нужно думать, прежде всего, о своих интересах, берет вверх», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.