Москва ушла под воду

Сильнейший ливень накрыл столичный регион и уже подбирается к Петербургу. В Москве в ряде районов ливневая канализация не справляется с количеством выпавших осадков, в результате чего автомобили глохнут, а пешеходы вынуждены брести едва ли не по пояс в воде.

Одной из самых зрелищных "достопримечательностей" дождливой Москвы 18 мая стала Тверская. Точнее, как окрестили это место пользователи соцсететей, "Тверской водопад":

Впрочем, Комплекс городского хозяйства Москвы уже успел отчитаться в своем микроблоге о том, что это стихийное явление ликвидировано.

В связи с тем, что ранее синоптики обещали, что в ближайшее время столицу накроет мощный фронт, который может принести до 30% месячной нормы осадков, КГХ успокаивает москвичей: в режим повышенной готовности переведены выше 370 бригад (более 1100 специалистов), которые готовы в любой момент выехать на ликвидацию скоплений воды в каждом районе.

Тем не менее в соцсетях продолжают появляться кадры сильнейшего ливня:

Публикация от Alexey Novikov (@novoxudonosor) 18 Май 2018 в 5:58 PDT

Публикация от Рома (@roma100288) 18 Май 2018 в 7:05 PDT

Впрочем, не все расстраиваются. Одни устраивают "помывку" прямо на Старом Арбате, другие – терпеливо преодолевают водные преграды:

#ливень в #мск Публикация от Василий Фетисов (@vasilyfetisov) 18 Май 2018 в 8:03 PDT

Дожди накрыли не только Москву, но и ближайшие регионы, в частности Тульскую область, где также под водой оказались городские улицы.

В Ленинградской области не справляется канализация в Гатчине и Сосновом Бору. В городе атомщиков воду пришлось убирать даже в одном из местных гипермаркетов:

В Петербурге синоптики обещают дождь уже в ближайшие часы. Однако к утру 19 мая снова должно проясниться.