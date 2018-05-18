Москва ушла под воду
Одной из самых зрелищных "достопримечательностей" дождливой Москвы 18 мая стала Тверская. Точнее, как окрестили это место пользователи соцсететей, "Тверской водопад":
Впрочем, Комплекс городского хозяйства Москвы уже успел отчитаться в своем микроблоге о том, что это стихийное явление ликвидировано.
В связи с тем, что ранее синоптики обещали, что в ближайшее время столицу накроет мощный фронт, который может принести до 30% месячной нормы осадков, КГХ успокаивает москвичей: в режим повышенной готовности переведены выше 370 бригад (более 1100 специалистов), которые готовы в любой момент выехать на ликвидацию скоплений воды в каждом районе.
Тем не менее в соцсетях продолжают появляться кадры сильнейшего ливня:
Тем временем в Москве🤦♂️🌧💦 #москва #ливень #затопило #москвузатопило
Публикация от 🔱⚜️VIP GARAGE⚜️🔱 (@v1p.garage)
Эко ливануло #нончепогоданеточтодавеча #ливень #ливеньвмоскве
Публикация от николай (@gjabu)
Впрочем, не все расстраиваются. Одни устраивают "помывку" прямо на Старом Арбате, другие – терпеливо преодолевают водные преграды:
Публикация от Василий Фетисов (@vasilyfetisov)
Отважный водный велосипедист. Пересечение Ленинского и Кравченко.
Публикация от Alexey Novikov (@novoxudonosor)
Дожди накрыли не только Москву, но и ближайшие регионы, в частности Тульскую область, где также под водой оказались городские улицы.
В Ленинградской области не справляется канализация в Гатчине и Сосновом Бору. В городе атомщиков воду пришлось убирать даже в одном из местных гипермаркетов:
В Петербурге синоптики обещают дождь уже в ближайшие часы. Однако к утру 19 мая снова должно проясниться.