ООН пошлет в сектор Газа экспертов по военным преступлениям

Верховное управление по правам человека в Организации объединенных наций (ООН) проголосовало за отправку в сектор Газа экспертов по военным преступлениям, которые расследуют гибель палестинцев в регионе, сообщает «Аль-Джазира».

За отправку экспертов в сектор Газа проголосовали 29 членов комиссии, двое были против, еще 14 воздержались. Представители ООН должны «расследовать все предполагаемые нарушения и злоупотребления... в контексте военных атак на широкомасштабные гражданские протесты, которые начались 30 марта 2018 года».

Акции протеста возобновились в секторе Газа 14 мая на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Затем инистерство иностранных дел Турции вызвало к себе посла Израиля и предложило ему покинуть территорию страны. Президент Турции Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, а его действия по отношению к палестинцам — геноцидом.