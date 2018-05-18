В Ленобласти VW устроил лобовое ДТП. Пострадали дети

Авария с участием иномарки и отечественного автомобиля произошла в Ленинградской области днём 18 мая. Пострадали 4 человека.

Около 15:15 на 4-м километре дорога Виллози – Аропаккузи водитель Volkswagen Polo не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу. Там иномарка протаранила Lada Largus. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в результате травмы получили оба автомобилиста.

Также ранены два пассажира «Лады» – 11-летний мальчик и 9-летняя девочка.

По факту ДТП проводится проверка.