В результате стрельбы в школе в Техасе погибли восемь студентов, сообщает твиттер CBS TV 18 мая.

Также сообщается, что нападавший был задержан полицией. Также задержан ещё один человек, предположительно, второй стрелок. Минимум 3 пациента, получившие огнестрельные ранения, доставлены в больницу после стрельбы . Среди них полицейский.

Как сообщала "Фонтанка", стрельба произошла в учебном заведении американского штата Техас утром 18 мая.

ЧП произошло в городе Санта-Фе, в одноименной средней школе.