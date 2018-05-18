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19.05.2018 13:06

Кого из рестораторов попросят выйти с пляжа

Ресторанный рынок Курортного района, оборот которого составляет до 3 млрд рублей в год, ждет передел. У половины игроков кончились договоры аренды городской земли или нет их вовсе. Зато есть нарушения. Кого скоро попросят с пляжа, узнала «Фонтанка».
Кого из рестораторов попросят выйти с пляжа
"Фонтанка.ру"

Смольный готовит масштабную ревизию объектов, расположенных на побережье Курортного района. В апреле чиновники уже добились сноса ресторана «Гольфстрим». В ближайшее время уведомления о расторжении договоров получат заведения «Максим», «Бастион», «Макрель» и «Сказка». А за ними могут последовать и другие игроки. «Фонтанка» провела собственное расследование и выяснила, кто контролирует прибрежный ресторанный рынок Курортного района с оборотом до 3 млрд рублей в год.

Отдыхающий на побережье Курортного района сегодня может найти заведение на любой вкус. Это 20 лет назад в Репино, Комарово и Солнечном можно было утолить голод и жажду разве что в кафе при пансионатах или в прибрежных шалманах. Теперь здесь есть и бургерные, и пляжные кафе, и респектабельные видовые рестораны, и банкетные залы.

«Новое поколение рестораторов начало осваивать побережье в начале 2000-х, а основная волна открытий накатила в 2007 – 2008 годах. С ростом коттеджного строительства стало появляться больше публики, да и сами рестораны стали объектами притяжения для горожан», – рассказывает один из старожилов рынка, совладелец «Русской рыбалки» Михаил Фейгельман.

Рестораторы быстро разобрали все подходящие для размещения заведений места. Новые адреса на ресторанной карте побережья Финского залива появляются крайне редко, меняются только арендаторы и концепции заведений.

жёлтый — частная собственность;

зеленый — городская собственность, договор краткосрочной аренды или безвозмездное пользование;

голубой — собственность РФ;

красный – городская собственность, договора нет;

фиолетовый — городская собственность, договор долгосрочной аренды;

Кто сидит на пляже

Отдыхающих на берегу Финского залива кормят как ресторанные холдинги, так и мелкие предприниматели. Из крупных игроков присутствуют группа Ginza с рестораном «Наша Dacha» в Репино, группа «Токио-Сити» с одноименным суши-баром в Солнечном и рестораном узбекской кухни «Бахрома» в Репино, Stroganoff Group с рестораном Stroganoff Bar&Grill в Репино, группа «Русская рыбалка» с одноименным заведением в Комарово.

Кого из рестораторов попросят выйти с пляжа

К сетевым проектам можно причислить и бургерную «Мясорубка Angus». Помимо точки в Репино, у компании есть еще одно одноименное заведение — на Литейном проспекте. По данным СПАРК, сейчас проектом владеют предпринимательница Екатерина Горелова и ресторанный эксперт Ирина Тиусонина. Ранее 80% компании принадлежало совладельцу мясного хозяйства «Спутник» Ивану Гончарову.

Совладельцем ресторана «Сказка» выступает Феликс Джавадов, который также является соучредителем реcторана Macaroni на улице Рубинштейна. Доля в ресторане «Гольфстрим», который в апреле был снесен по решению Смольного, принадлежала совладельцу ресторана «Афиет» Хануну Бенагуеву, хотя сам предприниматель сообщил «Фонтанке», что владел заведением лишь номинально, в управлении не участвовал и прибыли не получал.

Кого из рестораторов попросят выйти с пляжа

ООО «Престиж-Р», которое управляет кафе Sun Resort в Солнечном и кафе «Престиж» в Репино, принадлежит Рамазану Абдуллаеву. Предприниматель также является собственником зарегистрированного в Симферополе ООО «Крым продукт», которое занимается розничной торговлей. Владельцу девелоперского холдинга Nordest Development Игорю Минакову принадлежит заведение «Причал» в Комарово. Ранее предприниматель владел долей в ресторане «Макрель», но уступил ее своему партнеру Валерию Ларькину.

Кого из рестораторов попросят выйти с пляжа

Всего «Фонтанка» насчитала в пешеходной доступности от пляжей в Солнечном, Репино и Комарово 27 ресторанов. Точно оценить их оборот проблематично: бухгалтерская отчетность отражает доходы рестораторов лишь частично. Но если отталкиваться от стоимости аренды ресторана под банкет, которая, по словам рестораторов, должна покрывать дневную выручку заведения, то с поправкой на сезонность бизнеса оборот ресторанного рынка Курортного района можно оценить в  2,5 – 3 млрд рублей в год.

Дождь опаснее, чем кризис

Ресторанный бизнес в Солнечном, Репино и Комарово больше зависит от погоды, чем от экономической ситуации в стране. Тепло и солнце могут принести сверхприбыли, а холод и дождь – распугать всех гостей. «В прошлом году из-за ужасной погоды высокого сезона, можно сказать, не было. Я даже привез из Лапландии шаманский бубен и сказал сотрудникам в него стучать. Кажется, помогло», –  радуется совладелец «Русской рыбалки» Михаил Фейгельман.

Высокий сезон в Курортном районе длится с мая по октябрь. Аудитория прирастает за счёт постояльцев гостиниц и пансионатов, дачников и просто приезжающих позагорать горожан. В эти месяцы недельный оборот ресторана может быть в пять раз выше, чем зимой, говорит Михаил Фейгельман. «Бахрома» и «Токио-сити» за июнь – август зарабатывают до половины годовой выручки, говорит исполнительный директор группы «Токио-Сити» Антон Рейнбах. Но аномально теплый май в этом году по показателям доходности сравним с летним месяцем, отмечает он.

Лето – время свадеб и выпускных. Так, в ресторанах «Моренадо», «Панорама», «Залив» и «Руно» признались, что выходные у них забронированы на месяц вперед, у некоторых залы сдаются и в будние дни.

Цены на банкеты разнятся довольно сильно. Так, «Касабланка» готова закрыться для обычных посетителей за 200 тысяч рублей. Павильон Majectic просит 180 тысяч за аренду зала и 600 тысяч за мероприятие с кейтерингом, но без развлекательной программы. «Наша Dacha» просит за полную аренду 750 тысяч рублей в будний день и 1,5 млн рублей в выходной. Но более охотно заведение сдает отдельные залы и столики для небольших компаний, говорит соучредитель Ginza Project Вадим Лапин.

«Бахрома», Stroganoff Bar&Grill и «Русская рыбалка» летом стараются не брать банкеты. Очередь из посетителей стоит и так, а закрытые двери могут снизить лояльность аудитории. Несколько заведений, например павильон Majectic и «Шато Репино», напротив, работают только как банкетные залы под летние мероприятия, а обычных гостей не принимают. Зато зимой свадьбам и корпоративам рады все. «Это позволяет скорректировать сезонное снижение выручки», – говорит Михаил Фейгельман.

По словам предпринимателей, кризис 2015 – 2016 годов затронул ресторанный рынок Курортного района в меньшей степени, чем заведения в самом Петербурге.

«Мы ощутили спад в покупательной способности, но количество посетителей не уменьшилось. Гости стали экономить на алкоголе и горячих блюдах. Но поскольку мы работаем в субпремиальном сегменте, нас это касается в последнюю очередь», – говорит генеральный директор Stroganoff Group Дмитрий Гольдфарб.

«Русская рыбалка» за последние годы не потеряла в обороте, но, чтобы сохранить рентабельность, приходится больше вкладывать в бизнес. «Но финансовые результаты адекватны усилиям. Заведение в Курортном районе работает стабильно в отличие от того же Крестовского острова, где из-за матчей постоянно перекрывают проезд», – рассказывает Михаил Фейгельман.

Но, если верить данным бухгалтерской отчетности, противостоять кризису смогли не все. К примеру, по данным СПАРК, 2016 год «Максим», Runo.ru и «Бастион» закончили с убытком.

На птичьих правах

Из 27 ресторанов, работающих на побережье Солнечного, Репино и Комарово, только 10 стоят на участках, которые находятся в частной собственности. В основном это заведения при гостиницах – «Касабланка» в Casablanka Club hotel, «Моренадо» в гостинице «Репинская», «Репино Cronwell Park» в «Cronwell Park Hotel Репино», «Банкетный зал Шато Репино» и ресторан «Терраса» на территории пансионата «Балтиец». На собственной земле также стоят Stroganoff Bar&Grill, «Атлантис», «Русская рыбалка», «У камина» и Majestic.

Еще 17 заведений размещаются на государственных землях. Но доход в казну Петербурга приносят только 14 из них. Так, ресторан «Пенаты»  по соседству с усадьбой Ильи Репина находится на участке, который является собственностью РФ. Территория пляжа «Ласковый» в Солнечном, где располагается одноименное кафе, передана в безвозмездное пользование ГБУ по благоустройству «Курортный берег». Земля, которую занимает ресторан «Панорама», и вовсе никому не сдана в аренду, сообщили в ГКУ «Имущество Петербурга», договора с его владельцем, ООО «Штопор», у города тоже нет. В компании на запрос «Фонтанки» на момент публикации не ответили.

Долгосрочным договором аренды городской земли может похвастаться только ресторан «Наша Dacha», который обустроился на даче Анны Вырубовой, фрейлины последней императрицы. Город сдал группе Ginza этот участок до 2052 года. Прочие кафе и рестораны имеют краткосрочные договоры и платят за аренду от 20 до 200 тысяч рублей за квадратный метр в квартал.

Спокойно могут себя чувствовать владельцы только четырех заведений – «Токио Сити», «Престиж», «Парадиз» и «Мясорубка Angus» – у них договоры действующие. У восьми игроков срок договора уже истек, еще у одного истечет в ближайшее время. Это означает, что КИО может разорвать отношения с арендатором в любой момент в одностороннем порядке и попросить покинуть пляж.

Вероятность сноса увеличивается, если предприятие было уличено в каких-то нарушениях. По закону на городских землях, арендованных по краткосрочным договорам, можно устанавливать только нестационарные торговые объекты. Это означает не только отсутствие фундамента, но и ограничения по габаритам: площадь нестационарного торгового объекта не должна превышать 400 кв. м, а высота быть не более 6 м.

Как показала последняя проверка, «Сказка», «Бастион», «Максим» и «Макрель» не вписались в эти требования. Уложились ли в предельные параметры другие, покажет новая ревизия Комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ). Сроков ее в ККИ не называют, но говорят, что она будет масштабнее предыдущей. Что касается «Максима», «Бастиона», «Макрели» и «Сказки», в ближайшее время комитет имущественных отношений направит им уведомления о расторжении договоров.

Тем не менее сами рестораторы настроены оптимистично. Сотрудники «Максима» признались корреспонденту «Фонтанки», что знают о нарушениях, но заверили, что «снос исключен». В «Сказке» рассказали, что юристы компании готовят документы, чтобы отстоять объект. «Надеемся, нас это не коснется», – подчеркнули в заведении.

Проблемы могут возникнуть и у ресторанов, которые не имеют с городом прямого договора, а берут помещения в субаренду. К примеру, арендатором участка на Приморском шоссе, 456, является компания «Рантис», но рестораном «Парадиз», который на нем находится, управляет ООО «Зум Саунд». Оператором ресторана «Залив» является ООО «Амулет СПб», тогда как участок на Приморском шоссе, 422, арендует ООО «Садовая». Его сосед  Runo.ru принадлежит ООО «Барашка», но договор с городом у города c ООО «Топливно-экологическая компания».

Напомним, КИО уже не первый месяц пытается доказать в суде, что сдача объектов, расположенных на городской земле, в субаренду, может стать основанием для расторжения договора. 15 мая чиновники проиграли суд с бизнесменами в кассации, но намерены дойти до Верховного суда, так что точка в этом споре еще не поставлена.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»


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