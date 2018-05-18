Новый глава Минтранса назвал приоритеты ведомства

Ближайшими приоритетами Минтранса РФ будут план развития магистральной инфраструктуры и проект по безопасным и качественным автодорогам, сообщил новый глава ведомства Евгений Дитрих 18 мая.

"В наших ближайших приоритетах должны быть обозначены скорейшее начало исполнения указов (президента) в части проектов, которые транспортники должны обеспечить, – это создание плана развития и модернизации магистральной транспортной инфраструктуры и второе – это проект не менее амбициозный, национальный проект, обозначенный в указе как развитие безопасных и качественных автомобильных дорог", — отметил новый глава Минтранса в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о назначении нового правительства РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля 18 мая. Несколькими часами ранее глава кабмина Дмитрий Медведев представил президенту РФ список кандидатов в главы министерств.