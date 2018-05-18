В Петербурге 10-километровая пробка и 8 баллов

Пятничные пробки 18 мая стали серьезной проблемой для автомобилистов. Рекорд пока поставлен в Невском районе Петербурга – там пробка длиной 10,6 километра.

Самая сложная пробка встала на Мурманском шоссе, Народной улице, Володарском мосту, Ивановской и Невском путепроводе, констатируют аналитики «Яндекс.Пробок». На втором месте сейчас внешнее кольцо КАД от Приморского шоссе в сторону дамбы. Там затор длиной 5,7 километра. На проезд этого участка уйдёт около 30 минут.

В целом плотность движения в городе оценивается в 8 баллов из 10 возможных. Это значит, что пробки серьезные. Пока серьезные проблемы в центре города – автомобилисты пытаются выбраться из него.