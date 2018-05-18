Олег Дерипаска покинул совет директоров En+ Group

Олег Дерипаска, как и ожидалось, вышел из состава совета директоров En+. Избираться в совет «Русала» снова не будет.

Как сообщается 18 мая на сайте компании, отставка Дерипаски была принята после заседания совета с обязательством не добиваться избрания в совет директоров «Русала». Место российского миллиардера в совете директоров En+ Group займет независимый директор.

Напомним, 27 апреля En+ сообщила, что Олег Дерипаска согласился снизить свою долю в компании ниже 50% и уйти из совета директоров. На тот момент он контролировал 66,1% En+. Позже появилась информация и о выходе из «Русала». Это было связано с тем, что Минфин США 6 апреля внес Дерипаску и «Русал» в очередной санкционный список. В результате за первые же сутки бизнесмен лишился пятой части своего состояния, обеднев на 1,3 млрд долларов разом. При этом в Вашингтоне заявили, что само по себе снижение доли олигарха в En+ не станет основанием для отмены санкций.

Включение в санкционный список произошло на фоне так называемого «рыбка-гейта». Началось все с публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который обратил внимание общественности на видеоролики и фото из Инстаграма «девушки с пониженной социальной ответственностью» Анастасии Вашукевич, в которых фигурировали бизнесмен Олег Дерипаска и вице-премьер Сергей Приходько. Генеральная прокуратура отказалась от проверки возможной коррупционной составляющей в отношениях Приходько с Дерипаской. В начале мая стало известно, что Приходько не будет занимать должность вице-премьера в новом составе правительства, 18 мая он назначен первым заместителем председателя аппарата правительства.