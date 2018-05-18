Рыбоохрана выехала на место массовой гибели рыбы у нового порта на Васильевском

Жители Васильевского острова обнаружили по всей береговой линии около нового порта мертвую рыбу. В причинах её гибели будет разбираться рыбоохрана.

– Наша рыбоохрана выехала забрать пробы на анализ, – сообщили «Фонтанке» 18 мая в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Местные жители отметили, что на этом месте много рыбаков, которым в сети вместе с корюшкой попадает и ерш. Но если корюшка идет на прилавки, то ерша, как правило, выбрасывают обратно в воду. Обычно уже мертвым.