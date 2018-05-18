Путин пожелал здоровья Скрипалю
Президент России Владимир Путин 18 мая в Сочи в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель прокомментировал информацию о том, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль выписался из больницы в Британии.
«Да, я сегодня тоже услышал из средств массовой информации, что он вышел из больницы, дай бог ему здоровья, мы очень рады на самом деле», — сказал Путин.
Президент России отметил, что если бы человек был отравлен боевым нервным веществом, то, по его словам, смерть наступила бы в самый короткий срок.
«Надеюсь, будет жив, здоров и невредим», — заключил Путин.
18 мая в Британии сообщили о том, что Скрипаль выписался из больницы. Ранее сообщалось, что в Великобритании правоохранительные органы допрашивают находящегося в больнице Скрипаля, который был отравлен в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией. Их интересовали его частые визиты в Лондон, а также поездки в Эстонию и Чехию.
Справка:
Напомним, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в Солсбери 4 марта. Около месяца за их жизнь и здоровье боролись врачи. Власти Великобритании сочли, что к покушению на Скрипалей причастна Россия, так как вещество группы «Новичок», которым, предположительно, они были отравлены, было разработано советскими химиками. Это привело к новой волне санкций в отношении России. Президент Чехии Милош Земан рассказал, что яд производился и в его стране.
Дочь Скрипаля выписали из больницы еще в апреле.