Путин пожелал здоровья Скрипалю

Президент России Владимир Путин 18 мая в Сочи в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель прокомментировал информацию о том, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль выписался из больницы в Британии.

«Да, я сегодня тоже услышал из средств массовой информации, что он вышел из больницы, дай бог ему здоровья, мы очень рады на самом деле», — сказал Путин.

Президент России отметил, что если бы человек был отравлен боевым нервным веществом, то, по его словам, смерть наступила бы в самый короткий срок.

«Надеюсь, будет жив, здоров и невредим», — заключил Путин.

18 мая в Британии сообщили о том, что Скрипаль выписался из больницы. Ранее сообщалось, что в Великобритании правоохранительные органы допрашивают находящегося в больнице Скрипаля, который был отравлен в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией. Их интересовали его частые визиты в Лондон, а также поездки в Эстонию и Чехию.