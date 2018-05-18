Путин: Трамп преследует интересы США, выступая против "Северного потока - 2"

Президент США Дональд Трамп, высказываясь против "Северного потока — 2", преследует интересы бизнеса США в поставках сжиженного газа в Европу, заявил президент России Владимир Путин 18 мая в Сочи на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Её вел телеканал "Россия-24".

"Позиция Соединенных Штатов по этому проекту, "Северный поток — 2", давно известна. В этом смысле можно сказать о редком факте преемственности в деятельности нынешней администрации позиции, которую занимала администрация президента Обамы. Ничего нового здесь не видим", — сказал российский лидер.

"Продиктована она двумя соображениями, как нам говорят. Первое — это оказание поддержки Украине, которая развивать с нами отношения, с Россией, не очень хочет, но деньги наши за транзит получает с удовольствием. Это примерно 2 – 3 миллиарда долларов в год. Хотят, чтобы мы Украину немножко подпитывали нашими денежками. Мы, собственно говоря, не против, я уже сказал, что мы готовы сохранить этот транзит при экономической целесообразности. Она может быть достигнута в ходе переговоров. И мы готовы к этим переговорам с украинской стороной", — сказал президент РФ.

"Дело в том, что "Северный поток – 2" — он предусматривает и может быть использован не только для поставок непосредственно в Германию, он может быть использован для поставок в другие страны Европы, в том числе имея в виду падающую добычу Великобритании и Норвегии. Потребности европейских стран в этом сырье растут, а собственная добыча падает, вот в чем все дело", — продолжил он.

Как отметил Путин, Трамп – "не просто президент Соединенных Штатов сегодня, он еще и крепкий, хороший предприниматель". "Поэтому я думаю, что он продвигает еще и интересы своего бизнеса с целью обеспечить продажи на европейском рынке сжиженного американского газа. Возможно ли это? Возможно, но это дорого. Это примерно на 25 – 30% даже бывает дороже, чем российский трубный газ в Европе", — добавил Путин. И отметил, что в Старом Свете эту разницу чувствуют, поскольку заводы по сжижению природного газа в США стоят незагруженными.