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18.05.2018 17:18

В офисах продаж «Группы ЛСР» теперь можно посмотреть VR-фильм

В офисах продаж «Группы ЛСР» теперь можно посмотреть VR-фильм
Фото предоставила компания ПАО «Группа ЛСР»

Вы купили квартиру «Группы ЛСР» или только задумывайтесь об этом, но уже сейчас хотите знать, как будет выглядеть ваше приобретение? Взгляните на квартиру ЛСР глазами нескольких виртуальных героев фильма  «Новоселье»,  с помощью 3D-очков. 

Обзор в 360 градусов, интерактивность и забавный сценарий позволят изучить все преимущества наших жилых комплексов. Теперь фильм доступен для просмотра в офисах продаж «Группы ЛСР».

VR-фильм можно посмотреть в офисах продаж «Группы ЛСР» по адресам:

  • Невский пр., 68
  • пр. Чернышевского, 18
  • ул. Кирочная, 39
  • Комендантский пр., 11
  • пр. Космонавтов, 65

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

 


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Новости компаний
Фото предоставила компания ПАО «Группа ЛСР»
18.05.2018 17:18

В офисах продаж «Группы ЛСР» теперь можно посмотреть VR-фильм

Вы купили квартиру «Группы ЛСР» или только задумывайтесь об этом, но уже сейчас хотите знать, как будет выглядеть ваше приобретение? Взгляните на квартиру ЛСР глазами нескольких виртуальных героев фильма «Новоселье», с помощью 3D-очков.
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18.05.2018 17:18
В офисах продаж «Группы ЛСР» теперь можно посмотреть VR-фильм
Вы купили квартиру «Группы ЛСР» или только задумывайтесь об этом, но уже сейчас хотите знать, как будет выглядеть ваше приобретение? Взгляните на квартиру ЛСР глазами нескольких виртуальных героев фильма «Новоселье», с помощью 3D-очков.
Setl City
18.05.2018 17:00
В ЖК «МореОкеан» ведутся кровельные работы в первом детском саду
Setl City приступила к устройству кровли встроенно-пристроенного детского сада в первом корпусе ЖК «МореОкеан» в Приморском районе Петербурга с плановым сроком сдачи – 2 квартал 2019 года
Setl City
18.05.2018 12:13
«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок ЖК «Фортеция. Жизнь на побережье»
«Петербургская Недвижимость» начала реализацию нового жилого комплекса от девелопера Setl City – «Фортеция. Жизнь на побережье», который расположится на берегу Финского залива в Кронштадте.
ГК «Эталон»
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Отель Vertical We&I запустил новую партнерскую программу
В строящемся проекте сети отелей Vertical – We&I доступна новая программа ипотеки. Процентная ставка от 7,9%.
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