В офисах продаж «Группы ЛСР» теперь можно посмотреть VR-фильм

Вы купили квартиру «Группы ЛСР» или только задумывайтесь об этом, но уже сейчас хотите знать, как будет выглядеть ваше приобретение? Взгляните на квартиру ЛСР глазами нескольких виртуальных героев фильма «Новоселье», с помощью 3D-очков.

Обзор в 360 градусов, интерактивность и забавный сценарий позволят изучить все преимущества наших жилых комплексов. Теперь фильм доступен для просмотра в офисах продаж «Группы ЛСР».

VR-фильм можно посмотреть в офисах продаж «Группы ЛСР» по адресам:

Невский пр., 68

пр. Чернышевского, 18

ул. Кирочная, 39

Комендантский пр., 11

пр. Космонавтов, 65

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