Канцлер ФРГ: Европа хочет, чтобы Тегеран продолжил выполнять иранскую ядерную сделку

Европа хочет, чтобы Тегеран продолжил выполнять иранскую ядерную сделку, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 18 мая.

Трансляцию выступления лидеров двух государств вёл телеканал "Россия-24". "Мы со стороны Европы, европейцев, с Ираном ведем свои контакты, говорим об этом, чтобы Иран остался верен этому соглашению, потому что, я думаю, оно гарантирует больше контроля и безопасности", — заявила канцлер ФРГ.

8 мая Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Он также добавил, что Вашингтон усиливает санкции против Тегерана. Европейский союз отказался поддержать американцев. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна продолжит выполнять свои обязательства по соглашению и сделает все для того, чтобы Иран ответил тем же.

Комментируя решение Штатов, президент Ирана заверил: его страна попробует договориться с пятью оставшимися участниками сделки (Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия), но уже готовится возобновить обогащение урана для создания ядерного оружия.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию вопроса о ядерной программе Ирана был утвержден резолюцией Совета безопасности ООН в 2015 году, он предусматривал сворачивание ядерной программы Ирана, закрытие ряда ядерных объектов в стране. Взамен с Ирана снимали часть санкций, он получал доступ к международной финансовой системе. Однако после того, как Трамп начал критически отзываться о СВПД, иностранные банки все равно стали отказываться от работы с Ираном.