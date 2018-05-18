Легенды финской электроники приедут в Петербург

Дуэт Jori Hulkkonen & Jimi Tenor летом 2018-го будет представлять Финляндию на петербургском фестивале Stereoleto, который в этом году пройдет на территории открывшегося на Охте дизайн-центра ARTPLAY.

Йори Хулкконен имеет за спиной успешную сольную карьеру. Пожалуй, самой известной его работой остается композиция Sunglasses at Night, которую он записал с канадским диджеем Tiga.

Джими Тенор – популярный в Суоми музыкант и тенор-саксофонист. Он прославился своими неожиданными экспериментами в музыке, искусно соединяя все – от техно до афроджаза.

В Петербурге финны собираются представить музыку, которую они записали к своему фильму-исследованию "Нунтиус".

Stereoleto каждый год приглашает самых интересных музыкантов из соседней страны. В 2017-м к столетию независимости Финляндии была организована отдельная площадка Suomi100, на которой выступили пять групп из Суоми. Кроме того, финнам разрешили открыть на Елагином острове сауну.