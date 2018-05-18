В Петербурге нашли насильника, пырнувшего ножом студентку

Четыре дня потребовалось сотрудникам правоохранительных органов, чтобы вычислить предполагаемого обидчика студентки на севере Петербурга. Мужчина оказался поклонником принудительных свиданий.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, полицейские и следователи Следственного комитета по городу 18 мая задержали мужчину 47 лет. Предполагается, что именно он в ночь на понедельник, четыре дня назад, надругался над 16-летней первокурсницей лицея. Помимо принудительной близости девушка получила удар ножом в живот. С Выборгского шоссе её доставили в тяжёлом состоянии в больницу.

В Следственном комитете, который расследует дело о насильственных действиях сексуального характера, решают вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Отмечается, что процедура ему знакома: ранее он уже был осуждён за аналогичные преступления.