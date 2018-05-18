Меркель спросит у Порошенко, почему арестовали журналиста Вышинского

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудит с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию с арестом журналиста, руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Что касается журналиста, то я, конечно же, буду обсуждать с украинским президентом свою сегодняшнюю поездку, и я упомяну этот случай", – сказала Меркель 18 мая на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. Её трансляцию вел телеканал Россия-24.

Там же президент РФ назвал "беспрецедентной вещью" ситуацию с задержанием российского журналиста на Украине.

"Что касается задержания журналиста, то это вообще беспрецедентная вещь. Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности", – заявил он, подчеркнув, что давно такого не видел и не припомнит.

Накануне Городской суд украинского Херсона избрал для Кирилла Вышинского самую жесткую меру пресечения. Следующие два месяца подозреваемый в госизмене журналист проведёт под стражей.

Служба безопасности Украины и так называемая прокуратура автономной республики Крым пришли с обысками в редакцию РИА Новости Украина 15 мая. Вышинского задержали у его дома. Интерес к изданию и его сотруднику силовики объяснили следственными действиями в отношении «медиаструктур, подконтрольных РФ». Как пишет ТСН, СБУ готовила это задержание около года.