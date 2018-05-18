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18.05.2018 17:08

Mercedes начал серийное производство нового «Гелендвагена»

Серийное производство нового поколения внедорожника Mercedes G-Class стартовало в Австрии. Gelandewagen собирают на заводе Magna Steyr в Граце уже без малого 39 лет, за это время с конвейера сошли 300 тысяч таких внедорожников.

Новый Mercedes Gelandewagen был представлен публике в начале 2018 года на автомобильном салоне в Детройте. Как сообщает Autonews, в основу обновленной машины легли рама лестничного типа и независимая подвеска на двух поперечных рычагах.

«Гелендваген», несмотря на то что сборка только началась, уже доступен для заказа в России. Цена его стартует от без малого 9 миллионов рублей. Машину оснастят 4-литровым двигателем V8 мощностью 422 лошадиные силы и 610 Нм крутящего момента. В пару к нему идёт 9-ступенчатая коробка «автомат».


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04.04.2018 16:18
Группа компаний «Грузовичкоф» выходит на облигационный рынок
Группа компаний «Грузовичкоф» сообщает о выходе на публичный долговой рынок с дебютным выпуском биржевых облигаций №4B02-01-00337-R-001P от 26.03.2018
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