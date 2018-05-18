В американской школе снова стреляли

Стрельба произошла в учебном заведении американского штата Техас утром 18 мая.

ЧП произошло в городе Санта-Фе, в одноименной средней школе.

«Сегодня утром в средней школе произошел инцидент с участием стрелка. Район был заблокирован. Мы предоставим дополнительную информацию, как только она будет доступна», — заявили в учебном заведении, сообщение которого приводит РИА «Новости».

Напомним, из-за свободной продажи оружия в США подобные происшествия происходят часто, в том числе и в образовательных учреждениях. Последний такой случай относится к 14 февраля 2018 года: в средней школе Марджори Стоунман Дуглас во Флориде под пули попали 17 человек.