Как на первых этапах строительства разобраться, каким будет вид из окна

Представляя проект покупателям, застройщики часто идут на хитрость – рисуют вокруг квартала зелень и парки. А потом под носом у новоселов вырастают жилые дома. Как узнать, каким будет вид из окон заранее?

В вопросе выбора вида из окон лучше не полагаться на застройщика. Компании часто рисуют вокруг новых проектов парки, на самом деле – просто для декорации, а менеджеры по продажам оказываются не в курсе видовых нюансов.

Самый простой вариант выяснить, каким будет вид из окна, – изучить план комплекса. Важно учесть, в какой секции, на каком этаже находится приглянувшаяся квартира. Если окна выходят в узенький двор, готовьтесь к возможному эху. В одном из петербургских комплексов застройщик спроектировал круглый двор. Теперь даже на верхних этажах слышно каждое слово, сказанное на детской площадке.

Соседство с торговым комплексом тоже повод для бдительности. Главное, чтобы под окнами не оказались разгрузочная площадка и баки с отходами. Иначе придется просыпаться с первыми грузовиками и нервничать из-за крыс.

Изучить план комплекса – уже хорошо, но еще лучше – перепроверить застройщика. Особенно в случае, когда дом строится на границе квартала, а территория рядом пока не застроена. Лучший способ – изучить планы города по развитию района. Нужный квартал можно найти на ппт.генпланспб.рф, запомнить номер постановления о планировке. Следующий шаг – по номеру найти сам проект. Это можно сделать на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

В проекте планировки (ППТ) указано, где будут построены скверы, дороги, парковки и детские садики. Иногда застройщики меняют планы застройки по ходу строительства. Бывало, компании пытались построить жилье вместо магазина под окнами или втиснуть еще одну многоэтажку между домами.

Впрочем, у жителей есть возможность не допустить «уплотнения». Изменения в планировке квартала застройщик обязан представить на публичные слушания. Самое сложное – узнать о таких слушаниях вовремя. Для этого стоит хотя бы раз в месяц проглядывать сайт районной администрации.

Те, кто сумел разыскать проект планировки, сможет узнать и еще кое-какую полезную информацию. В документе указывают плотность застройки новых кварталов. К примеру, в районах многоэтажек на севере этот показатель превышает 15 тысяч «квадратов» площадей на гектар. А в малоэтажных кварталах на юге, под Пушкином, – плотность меньше 7 тысяч кв.м/га.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Чем ниже плотность застройки, тем комфортнее жить в районе. К примеру, «Образцовый квартал 4» под Пушкином строится на участке в 2 га – чуть уступающем Красной площади по размеру. Дома занимают одну пятую территории и рассчитаны всего на 235 квартир.

«Большая площадь участка позволяет возводить корпуса на значительном расстоянии друг от друга. В будущем это даст жителям хороший обзор и психологический комфорт, – отмечает начальник управления перспективного развития и сопровождения проектов компании «Центр развития» (девелопера «Образцовых кварталов») Галина Пилипенко.

Как правило, в районах с неплотной застройкой жить безопаснее, поиск парковки не превращается в затянутый квест, а поликлиники, школы и детские садики оказываются доступнее. Неподалеку от «Образцовых кварталов» уже строятся крытая ледовая арена и теннисные корты. Предусмотрены магазины, ресторан, торгово-развлекательный центр. Недавно застройщик сдал детский сад на 140 мест. Рядом работает конно-спортивный клуб.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Кроме того, на въезде в малоэтажные районы не собираются пробки каждые утро и вечер. Бывают люди, которые не знают этих проблем. Из «Образцовых кварталов», хоть в Пушкин, хоть к «Московской» автобусы и маршрутки ходят каждые 10 минут. Ближайшие магистрали – Витебское и Пулковское шоссе – позволяют доехать прямиком до центра, а если надо – выехать на КАД или ЗСД. К тому же, рядом проектируется ж/д платформа. Когда она появится, можно будет доехать до Балтийского вокзала за 20 минут.

Наконец, среда, атмосфера в небольших и уютных кварталах не сравнятся с жизнью в густонаселенных 25-этажках. В каждом «Образцовом квартале» застройщик старается учесть интересы всех жителей. Во дворах устраивают детские и спортивные площадки, окруженные живой изгородью, зоны отдыха для взрослых. Поодаль от домов организуют зоны для барбекю. Девелопер не скупится на деревья и кустарники – ему принадлежит питомник растений прямо на территории проекта.

До пушкинских и павловских парков можно добраться на велосипеде. Но новый район все продолжает прирастать зелеными территориями – три года назад у пересечения Пулковского и Петербургского шоссе город заложил парк «Парад садов». А ближе к Волхонскому – съемочно-развлекательный киногород со сквером планирует построить «Ленфильм».

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 2" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 3" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya