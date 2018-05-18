В Финляндии лишат пенсии бывших депутатов

Гражданская инициатива привела к тому, что 18 мая финский парламент выразил готовность лишить бывших народных избранников так называемых "адаптационных пенсий" в 3 тысячи евро. Об этом сообщает Yle.

Главы всех политических сил Эдускунты, кроме правой оппозиционной партии "Истинные финны", согласились отказаться от пенсий. Закон об этом будет подготовлен в ближайшее время.

Взамен народные избранники, покинув парламент, должны будут доказать, что имеют право на компенсацию. Ее сумма будет зависить от ситуации каждого отдельно человека и будет выплачиваться максимум три года.

В январе гражданская инициатива о пересмотре права экс-депутатов на денежные компенсации набрала необходимые 50 тысяч подписей для рассмотрения в парламенте. Эта инициатива стала ответом на ужесточение процедуры получения пособий по безработице, в то время как на адаптацию депутатов тратится почти 1,3 млн евро в год. Авторов петиции возмущало, что помимо компенсации в 3 тысячи евро бывшие народные избранники нередко уходят из политики в крупные компании.