Меркель: ФРГ рассматривает "Северный поток - 2" как коммерческий проект

Германия рассматривает "Северный поток – 2" как коммерческий проект, хотя в нем есть и другие составляющие, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в сочи 18 мая. трансляцию пресс-конференции лидеров государств ведет телеканал "Россия-24".

"Мы говорили также и о роли газового транзита для Украины. И мы убеждены со стороны Германии, что и после строительства "Северного потока – 2" роль Украины как транзитной страны должна сохраниться. Это имеет стратегическое значение, и Германия готова здесь также сыграть свою активную роль и оказывать содействие", — сказала она.

"Мы тоже рассматриваем "Северный поток – 2" как экономический, коммерческий проект, но в нем есть и другие составляющие. Поэтому нужно подумать над гарантиями для Украины в этой связи", — добавила Меркель.

Ранее Владимир Путин призвал не политизировать этот магистральный проект. "Обращаю ваше внимание на то, что мы всегда относились к этому проекту как исключительно экономическому, как к проекту, которым всегда изначально занимались хозяйствующие субъекты, и всегда выводили это за рамки любых политических проектов", — отметил он.