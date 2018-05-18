Меркель: ФРГ рассматривает "Северный поток - 2" как коммерческий проект
Германия рассматривает "Северный поток – 2" как коммерческий проект, хотя в нем есть и другие составляющие, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в сочи 18 мая. трансляцию пресс-конференции лидеров государств ведет телеканал "Россия-24".
"Мы говорили также и о роли газового транзита для Украины. И мы убеждены со стороны Германии, что и после строительства "Северного потока – 2" роль Украины как транзитной страны должна сохраниться. Это имеет стратегическое значение, и Германия готова здесь также сыграть свою активную роль и оказывать содействие", — сказала она.
"Мы тоже рассматриваем "Северный поток – 2" как экономический, коммерческий проект, но в нем есть и другие составляющие. Поэтому нужно подумать над гарантиями для Украины в этой связи", — добавила Меркель.
Ранее Владимир Путин призвал не политизировать этот магистральный проект. "Обращаю ваше внимание на то, что мы всегда относились к этому проекту как исключительно экономическому, как к проекту, которым всегда изначально занимались хозяйствующие субъекты, и всегда выводили это за рамки любых политических проектов", — отметил он.
Справка:
«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию, который должен связать две страны по дну Балтийского моря. Совокупную мощность двух ниток оценивают в 55 млрд кубометров в год.
Оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получил разрешения на строительство участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. Выдала разрешения и Финляндия.
Тем временем в Вашингтоне заявили, что «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы. В США не исключили, что проект может попасть под американские санкции. На встрече в апреле президент США Дональд Трамп пытался убедить канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от поддержки «Северного потока-2». В свою очередь, официальный Берлин упирает на исключительно экономический характер проекта.