Путин: Не надо политизировать "Северный поток - 2"

Запуск проекта "Северный поток – 2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС, поставки через Украину продолжатся при экономической целесообразности, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 18 мая. Её ведет телеканал Вести24.

"Хотел сказать бы также о том, что после запуска "Северного потока – 2" не предполагается остановка транзита российского газа через Украину, о чем мы сегодня говорили с госпожой Меркель, она задавалась этим вопросом. Хочу подчеркнуть, поставки будут продолжены, если они будут экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности", — сказал Путин.

"Обращаю ваше внимание на то, что мы всегда относились к этому проекту как исключительно экономическому, как к проекту, которым всегда изначально занимались хозяйствующие субъекты, и всегда выводили это за рамки любых политических проектов", — отметил он.

Напомним, накануне стало известно о том, что в ходе встречи Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне в апреле текущего года североамериканский лидер предложил канцлеру ФРГ отказаться от проекта "Северный поток – 2" в обмен на отказ США вводить торговые пошлины на ряд германских товаров, прежде всего металлы.

«Северный поток – 2» — проект газопровода из России в Германию, который должен связать две страны по дну Балтийского моря. Совокупную мощность двух ниток оценивают в 55 млрд кубометров в год.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получил разрешения на строительство участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. Выдала разрешения и Финляндия.

Тем временем в Вашингтоне заявили, что «Северный поток – 2» угрожает энергетической безопасности Европы. В США не исключили, что проект может попасть под американские санкции.